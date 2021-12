Pnrr, Mattarella: “Attuazione cruciale per aumentare potenziale crescita” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “L’Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sostenuto dalla Unione Europea, riveste un’importanza cruciale per aumentare il potenziale di crescita e porre il nostro Paese su un sentiero più sostenibile, dal punto di vista ambientale e sociale, oltre che sul fronte delle finanze pubbliche. Interventi in istruzione e formazione saranno decisivi per diffondere competenze adeguate, sia nella pubblica amministrazione sia nel sistema produttivo – incluso il lavoro autonomo e le piccole imprese – per affrontare al meglio la transizione digitale e ecologica”. E’ quanto si legge nel messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Daniele Vaccarino. “L’intera ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) “L’del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sostenuto dalla Unione Europea, riveste un’importanzaperildie porre il nostro Paese su un sentiero più sostenibile, dal punto di vista ambientale e sociale, oltre che sul fronte delle finanze pubbliche. Interventi in istruzione e formazione saranno decisivi per diffondere competenze adeguate, sia nella pubblica amministrazione sia nel sistema produttivo – incluso il lavoro autonomo e le piccole imprese – per affrontare al meglio la transizione digitale e ecologica”. E’ quanto si legge nel messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio, al Presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Daniele Vaccarino. “L’intera ...

