Perisic non è convinto di rinnovare con l’Inter: il motivo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Trattative in corso con Ivan Perisic per il rinnovo dell’esterno croato, ma al momento c’è ancora distanza: l’idea dell’ex Bayern è un’altra Una stagione da protagonista, sempre titolare e tra i migliori in ogni partita. Una rinascita tecnica e sportiva quella di Ivan Perisic all’Inter. Dopo il prestito al Bayern sembrava terminata la sua avventura Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Trattative in corso con Ivanper il rinnovo dell’esterno croato, ma al momento c’è ancora distanza: l’idea dell’ex Bayern è un’altra Una stagione da protagonista, sempre titolare e tra i migliori in ogni partita. Una rinascita tecnica e sportiva quella di Ivanal. Dopo il prestito al Bayern sembrava terminata la sua avventura Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

interchannel_ic : #Calciomercato #CdS - #Perisic sogna #Bayern o #PremierLeague, ma addio non scontato: l’#Inter gli farà una nuova o… - MattiDDribblare : @FMonderna Non è il modulo il problema, ma il gioco che Conte non aveva e ora l'Inter ha. Ha risollevato Perisic e… - melomonaco86 : @Ruttosporc “Non fa nulla per commettere fallo” questo ha detto Calvarese. Esattamente come perisic non fece nulla… - TucoBenedictoP_ : @upperclass951 Per me sui 28-29 temo che ancora ti facciano pagare tanto. I Palomino, Mertens, Perisic eccetera dov… - Pieerf_ : Perisic>Leao>Chiesa non faccio io le regole -