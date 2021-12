Per Conte incontri a margine dell’assemblea Cna, mini-summit con Letta (Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA – Girandola di incontri per il presidente del M5S Giuseppe Conte a margine dell’assemblea di Cna all’Auditorium della Conciliazione, alla quale hanno partecipato i principali leader politici. L’ex premier, prima dell’inizio dell’assemblea, a quanto si apprende, ha avuto prima un faccia a faccia con il coordinatore di FI Antonio Tajani e subito dopo un confronto con Matteo Salvini. Infine Conte si è intrattenuto in un “lungo” colloquio con il segretario del Pd Enrico Letta. E al centro dei colloqui, sebbene non ci siano conferme ufficiali a riguardo, è molto probabile che ci siano stati i due temi caldi del momento: la manovra e soprattutto il Quirinale. All’assemblea ha partecipato anche la presidente di Fdi Giorgia Meloni, con il quale Conte ha ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA – Girandola diper il presidente del M5S Giuseppedi Cna all’Auditorium della Conciliazione, alla quale hanno partecipato i principali leader politici. L’ex premier, prima dell’inizio, a quanto si apprende, ha avuto prima un faccia a faccia con il coordinatore di FI Antonio Tajani e subito dopo un confronto con Matteo Salvini. Infinesi è intrattenuto in un “lungo” colloquio con il segretario del Pd Enrico. E al centro dei colloqui, sebbene non ci siano conferme ufficiali a riguardo, è molto probabile che ci siano stati i due temi caldi del momento: la manovra e soprattutto il Quirinale. All’assemblea ha partecipato anche la presidente di Fdi Giorgia Meloni, con il qualeha ...

