Nessun furto | sconfitta meritata per l’Atalanta | ma chi non fa errori?

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il sogno si infrange all’ultimo chilometro. Dopo il rinvio causa neve,deve soccombere e il Villareal passa agli ottavi. In una partita dove tutto gira per il verso sbagliato, la formazione spagnola si guadagna il passaggio del turno disputando una partita fatta di freddezza, lucidità e parecchio cinismo. Esattamente quello che è mancato alla formazione atalantina, apparsa con la testa molto svagata, in estrema ansia e con troppa frenesia nel cercare di raggiungere l’obiettivo. Il Villareal sfrutta in modo perfetto le occasioni create, soprattutto la prima dopo 3 minuti che la difesa nerazzurra regala agli avversari. Gli uomini di Gasperini non incidono, commettonomarchiani e non riescono a creare occasioni da gol. La squadra non gira, alcuni giocatori accusano difficoltà, fra tutti Pessina e Demiral. E il raddoppio prima del riposo ...

Ultime Notizie dalla rete : Nessun furto

privato può farlo. E sfruttano tale potere per perseguire finalità, che il più delle volte non hanno alcunché a che fare con il benessere comune. Chi ha la sfortuna di vivere in paesi con ...Per fortunadanno agli animali: "I miei cani stanno bene, ma sono stati intontiti dai ladri, ... solo che non aveva oro e soldi e gli hanno preso i vestiti" conclude la donna, vittima di. ...A Via Caldieri al Vomero, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, i carabinieri della compagnia locale hanno notato steso sull’asfalto, con gambe e piedi che spuntavano dal sotto-scocca, un ...I carabinieri hanno notato in via Caldieri, nel quartiere Vomero, un uomo mentre tagliava il catalizzatore di un’auto.