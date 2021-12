Napoli | la Procura dissequestra la Galleria Vittoria | via ai lavori

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli La Procura di Napoli dissequestra la Galleria Vittoria, il tunnel riapre dopo ... - anteprima24 : ** Ok della Procura, si riapre la galleria Vittoria: ecco quando ** - germanoju59 : RT @LeonettiFrank: Quando i media condizionano le indagini. L’ex capo della Procura di Napoli Lepore, su Calciopoli: 'Purtroppo, mentre era… - m346m339 : @Marco_viscomi La procura di Napoli ha aperto un'inchiesta???? - lucaluce89 : RT @LeonettiFrank: Quando i media condizionano le indagini. L’ex capo della Procura di Napoli Lepore, su Calciopoli: 'Purtroppo, mentre era… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Procura

... hanno tratto in arresto Kate Omoregbe , nata in Nigeria, 51 anni, destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalladella Repubblica presso il Tribunale diin ...nata in Nigeria, classe 70, destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalladella Repubblica presso il Tribunale diin quanto condannata, con sentenza passata ...E' arrivata a Palazzo San Giacomo la comunicazione da parte della Procura della Repubblica di Napoli del provvedimento di dissequestro della Galleria Vittoria. Per i magistrati, quindi ...Il Comune di Napoli ha ricevuto la comunicazione da parte della Procura della Repubblica del provvedimento di dissequestro della Galleria Vittoria, ritenendo eliminati tutti i pericoli.