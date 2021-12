Napoli, crollano le temperature e torna di nuovo la neve sul Vesuvio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Questa mattina il Vesuvio si presenta innevato e il colpo d’occhio è sempre uno spettacolo visibile dalla cittadinanza di Napoli e da quella della provincia. Le insistenti piogge dei giorni scorsi, che non hanno dato tregua, unite alle temperature più rigide, hanno consentito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Questa mattina ilsi presenta innevato e il colpo d’occhio è sempre uno spettacolo visibile dalla cittadinanza die da quella della provincia. Le insistenti piogge dei giorni scorsi, che non hanno dato tregua, unite allepiù rigide, hanno consentito L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Alessandrodg235 : @jerryscottismo Per me crollano,sono nettamente inferiori all Inter, all Atalanta. Ma anche al Napoli che ha Spalle… - ennio79 : @mirkonicolino Crollano napoli e milan. Il problema è se teniamo noi ?? -