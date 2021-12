Motorola Edge X30 | annunciato ufficialmente

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’azienda statunitense ha da pochissimo aperto i preordini in Cina per il suo nuovoX30, il primo smartphone al mondo ad essere equipaggiato con il recentissimo SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Ecco tutti i dettagli Il nuovo device marchiatoX30, va a rinnovare la fascia alta del mercato grazie alla presenza del nuovissimo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. La società ha però dichiarato l’arrivo anche di una versione speciale del suddetto dispositivo, caratterizzato da un’inedita selfie camera da 60MP nascosta sotto al display. Al di fuori di questa diversificazione inerente il comparto fotografico, i 2 smartphone saranno dotati delle medesime caratteristiche, vale a dire schermo da 6,67? con risoluzione FHD+ e refresh rate a 144Hz, memoria RAM che spazia dagli 8GB ai 12GB e ...

Motorola Edge X30 è stato lanciato in due versioni, una standard e una Special Edition che sfoggia una selfie cam sotto il display. Motorola Edge X30: specifiche tecniche Lo smartphone monta un... Alla fine ha vinto Motorola, che ha battuto persino Xiaomi, almeno per quanto riguarda le tempistiche di lancio: è Motorola Edge X30 il primo smartphone ufficializzato da un produttore basato sul nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il più recente e il più potente dei chip del colosso americano, che sarà tra l'... Motorola ha da poco svelato il suo nuovo Edge X30, il primo device al mondo ad essere equipaggiato con il SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.