Morto il poliziotto soccorso dai tifosi allo stadio | Antonio non ce l' ha fatta Aveva 34 anni

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Non ce l'ha, commissario capo della questura di Catanzaro. Il, 34enne,daidel Foggia nellodi Catanzaro dove era in servizio èdopo essere stato colpito ...

Catanzaro,ilsoccorso dai tifosi del Foggia allo stadio 'Durante il primo intervento dei sanitari si era capito che le sue condizioni erano gravi e a nulla è servito un intervento ...Attraverso la diffusione di una nota, la Lega Pro ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Antonio Trotta . L'uomo, vittima di un malore in occasione di Catanzaro - Foggia, non ce l'ha fatta. ...Non ce l'ha fatta Antonio Trotta, commissario capo della questura di Catanzaro. Il poliziotto, 34enne, soccorso dai tifosi del Foggia nello stadio di Catanzaro dove era in servizio è ...Attraverso la diffusione di una nota, la Lega Pro ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Antonio Trotta.