Migranti: Libano, 160mila persone fuggite in 2 anni di crisi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Circa 200mila libanesi sono fuggiti dal loro Paese al collasso economico negli ultimi due anni. Lo riferisce il centro di ricerca Information International basato a Beirut. Secondo l'ultima relazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Circa 200mila libanesi sono fuggiti dal loro Paese al collasso economico negli ultimi due. Lo riferisce il centro di ricerca Information International basato a Beirut. Secondo l'ultima relazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Libano Migranti: Libano, 160mila persone fuggite in 2 anni di crisi Il Libano è in default finanziario, colpito dal fallimento del sistema bancario e dalla peggiore crisi valutaria degli ultimi decenni. Nel paese è aumentata la carenza di beni e servizi essenziali e ...

Bielorussia - Polonia, cosa sta succedendo ai confini dell'Europa La situazione dei migranti tra Bielorussia e Polonia La situazione dei migranti al confine tra ... Occorre garantire che qualsiasi accordo con paesi terzi, come Iraq, Turchia o Libano, sia in linea con ...

Migranti e questione umanitaria, ne parla a Firenze la Fondazione Giovanni Paolo II Emergenza immigrazione e questione umanitaria, due temi cari a Papa Francesco sono al centro della riflessione proposta dalla Fondazione Giovanni Paolo II, che da anni opera in molti paesi del mondo c ...

