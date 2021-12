Messina, acqua nei rifiuti ospedalieri per aumentarne il peso: nei guai società che gestisce il servizio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nello specifico, secondo le ipotesi dell'accusa, che dovranno trovare conferma nei successivi gradi di giudizio, sono emerse varie condotte, attualmente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Messina, ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nello specifico, secondo le ipotesi dell'accusa, che dovranno trovare conferma nei successivi gradi di giudizio, sono emerse varie condotte, attualmente al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di, ...

Advertising

PupiaTv : Acqua nei contenitori dei rifiuti ospedalieri per aumentare peso: 5 indagati per truffa a Messina… - LiveSicilia : Messina, acqua nei rifiuti ospedalieri per incassare più soldi - palermo24h : La truffa dei rifiuti “appesantiti” con l’acqua ad un ospedale di Messina: cinque indagati - lasiciliait : Messina, la truffa dei rifiuti 'allungati' con l'acqua all'ospedale - Sicilianodoc7 : RT @lasiciliait: La truffa dei rifiuti 'appesantiti' con l'acqua ad un ospedale di Messina: cinque indagati -