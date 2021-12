Mattarella ringrazia la comunità scientifica all’Università Kore (Di venerdì 10 dicembre 2021) «Senza l’opera della comunità scientifica il mondo sarebbe in ginocchio di fronte a questa pandemia». Così oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ringrazia la comunità scientifica durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico all’Università Kore di Enna. Il discorso di Mattarella Grande riconoscenza ha mostrato il Capo dello Stato alla comunità scientifica. «Costruire il futuro del nostro Paese sulla base della competenza e della cultura ci ha consentito di superare stagioni e problemi gravi e drammatici», sottolineando come «la pandemia ha messo in crisi tutte le economie, ma è stata fronteggiata perché la comunità scientifica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) «Senza l’opera dellail mondo sarebbe in ginocchio di fronte a questa pandemia». Così oggi il Presidente della Repubblica Sergioladurante la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademicodi Enna. Il discorso diGrande riconoscenza ha mostrato il Capo dello Stato alla. «Costruire il futuro del nostro Paese sulla base della competenza e della cultura ci ha consentito di superare stagioni e problemi gravi e drammatici», sottolineando come «la pandemia ha messo in crisi tutte le economie, ma è stata fronteggiata perché la...

Advertising

edoludo : RT @talismanogiada: Mattarella ringrazia tutti gli italiani per avergli garantito lo stipendio a lui e tutti i politici anche in pandemia h… - corsedimoto : CELEBRAZIONE - Valentino Rossi e altri campioni al Quirinale nel giorno dell'Immacolata. Il Presidente Sergio Matta… - AlbaFiorellini1 : RT @talismanogiada: Mattarella ringrazia tutti gli italiani per avergli garantito lo stipendio a lui e tutti i politici anche in pandemia h… - rombi_ti : RT @talismanogiada: Mattarella ringrazia tutti gli italiani per avergli garantito lo stipendio a lui e tutti i politici anche in pandemia h… - Giobegood : RT @talismanogiada: Mattarella ringrazia tutti gli italiani per avergli garantito lo stipendio a lui e tutti i politici anche in pandemia h… -