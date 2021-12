Mario Isola (Pirelli): “I cordoli di Abu Dhabi mi preoccupano…” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il circuito di Yas Marina potrebbe mettere in difficoltà le gomme Pirelli e, di conseguenza, anche i piloti delle vetture di Formula Uno. Una grande preoccupazione, questa, esternata da Mario Isola che ha candidamente ammesso di non essere molto tranquillo rispetto alla gara del Gran Premio di Abu Dhabi. Le parole di Mario Isola Ecco cosa ha detto il responsabile del reparto corse della Pirelli ai microfoni di Sky Sport: “Non sono assolutamente tranquillo – ha detto Mario Isola -. Quei cordoli sono aggressivi in uscita di curva 5 e 9. Queste punte vanno a sollecitare lo pneumatico in maniera anomala. Un cordolo fatto in questa maniera sollecita la costruzione in modo strano, soprattutto se il pilota ‘salta’ al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il circuito di Yas Marina potrebbe mettere in difficoltà le gommee, di conseguenza, anche i piloti delle vetture di Formula Uno. Una grande preoccupazione, questa, esternata dache ha candidamente ammesso di non essere molto tranquillo rispetto alla gara del Gran Premio di Abu. Le parole diEcco cosa ha detto il responsabile del reparto corse dellaai microfoni di Sky Sport: “Non sono assolutamente tranquillo – ha detto-. Queisono aggressivi in uscita di curva 5 e 9. Queste punte vanno a sollecitare lo pneumatico in maniera anomala. Un cordolo fatto in questa maniera sollecita la costruzione in modo strano, soprattutto se il pilota ‘salta’ al ...

FabioMarzo1 : @BriManuela @Mario_Isola È comunque imbarazzante pensare che siano state fatte queste modifiche e omologate senza p… - AxlSanders : @GiulyDuchessa @Mario_Isola Mario voleva leva dire che sono dei cordoli di m3rda e che chi ha progettato il circuit… - martyclerc : RT @BriManuela: .@Mario_Isola: “Non risolviamo il problema dei track limits mettendoci dei marciapiedi. Non esiste che un mondiale sia deci… - Maxsoit : RT @BriManuela: .@Mario_Isola: “Non risolviamo il problema dei track limits mettendoci dei marciapiedi. Non esiste che un mondiale sia deci… - LeclercsThe : RT @F1inGenerale_: Mario Isola sui cordoli a piramide: “Non sono assolutamente tranquillo. Quei cordoli sono aggressivi in uscita di curva… -