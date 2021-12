Lucano | «Michele Di Bari ha distrutto Riace»

(Di sabato 11 dicembre 2021) «Umanamente mi dispiace per la moglie (Rosalba Bisceglia ndr) perché è una storia di sofferenza che io rispetto anche e soprattutto alla luce del principio di innocenza, che sulla carta dovrebbe valere per tutti», dice Mimmodopo le dimissioni del capo dipartimento libertà civili e immigrazione del ViminaleDi. L’ex sindaco dilo conosce bene perché dal 2017 al 2019 è stato prefetto a Reggio Calabria e ha gestito il caso. «Le mie critiche sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

UnaGirovaga : RT @vitovito63: Michele Di Bari, lo stesso che si accani' contro Mimmo Lucano?! - vitovito63 : Michele Di Bari, lo stesso che si accani' contro Mimmo Lucano?! - dep_val : Questo michele di bari quando era prefetto a reggio calabria, fu il primo a inviare ispezioni contro mimmo lucano… - maxxmare : RT @AngekoC: Il prefetto di #ReggioCalabria Michele Di Bari, promosso da #salvinimmerda a capo del dipartimento dell'immigrazione, chiede a… - CiRimbalzo : Michele Di Bari, la moglie e Salvini. Riace e Mimmo Lucano. I senza vergogna ed il gigante. #iostoconmimmolucano ??

Firmato: prefettoDi Bari, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. ... all'epoca retta proprio da Di Bari, misero in crisi l'immagine di Mimmo, il sindaco di Riace ...Il procuratore di Locri, Luigi D'Alessio , lo ha detto espressamente lo scorso maggio, aprendo l'udienza dedicata alla requisitoria del pmPermunian che aveva chiesto, per, 7 anni e 11 ...Si dimette il capo dipartimento libertà civili e immigrazione. Era stato prefetto a Reggio Calabria dal 2017 al 2019. L’ex sindaco del borgo calabrese: «Quando arrivò in prefettura per noi cambiò tutt ...Nominato da Salvini nel 2019. La ministra Lamorgese ha saputo giovedì sera dell’indagine di Foggia che, tra le 16 persone coinvolte, vede anche la moglie di Di Bari che si è dimesso ...