LIVE Biathlon, 7.5 km Sprint Hochfilzen 2021 in DIRETTA: Sola domina! Vittozzi settima! Delude ancora Wierer (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 15.40: Questa la classifica delle azzurre: Vittozzi è settima a 1’07” da Sola, Wierer è 33ma a 2’04”, Comola è 42ma a 2’19”. Non saranno al via dellì’inseguimento Fauner, 70ma a 2’58” e Carrara, 81ma a 3’21” 15.37: Si chiude qui la Sprint di Hochfilzen, Sola prima, Braisaz seconda, Roeiseland terza 15.36: Charvatova si inserisce davanti a Wierer 15.31: Fauner è 65ma a 2’58” dalla testa al traguardo 15.28: Fauner con un altro errore è 70ma dopo il secondo poligono. Non sarà al via nell’inseguimento 15.27: Carrara è 73ma al traguardo a 3’21” dalla testa 15.24: A completare la top ten ci sono Lien (Norvegia) al quarto posto, poi ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 15.40: Questa la classifica delle azzurre:è settima a 1’07” daè 33ma a 2’04”, Comola è 42ma a 2’19”. Non saranno al via dellì’inseguimento Fauner, 70ma a 2’58” e Carrara, 81ma a 3’21” 15.37: Si chiude qui ladiprima, Braisaz seconda, Roeiseland terza 15.36: Charvatova si inserisce davanti a15.31: Fauner è 65ma a 2’58” dalla testa al traguardo 15.28: Fauner con un altro errore è 70ma dopo il secondo poligono. Non sarà al via nell’inseguimento 15.27: Carrara è 73ma al traguardo a 3’21” dalla testa 15.24: A completare la top ten ci sono Lien (Norvegia) al quarto posto, poi ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen per la Sprint femminile: equilibrio al vertice, azzurre chiamate a dare un segnale #biathlon @AleBergomi… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen per la Sprint femminile: equilibrio al vertice, azzurre chiamate a dare un segnale #biathlon… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen per la Sprint maschile: Christiansen difende il pettorale giallo nel feudo di Johannes Boe #biathlon @Al… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen per la Sprint maschile: Christiansen difende il pettorale giallo nel feudo di Johannes Boe… - zazoomblog : LIVE – Biathlon sprint maschile Hochfilzen 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #sprint #maschile -