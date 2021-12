L’Italia ci mette un taglio | stop al riconoscimento facciale finché l’Europa non si pronunci in merito

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) È stata istituita una legge che impedirà ai governi di installare dei sistemi di videosorveglianza, nelle città, con. Tuttavia, pare che questa decisione abbia scatenato alcune polemiche al riguardo. I sistemi di videosorveglianza, solitamente, vengono impiegati per la ricerca di eventuali individui nel database digitale – Computermagazine.itNon sarà possibile, per nessuno Stato o azienda del settore, installare impianti di videosorveglianza con sistemi disia in luoghi pubblici che all’aperto. Prima di farlo, dovranno attendere il 31 dicembre 2023. LEGGI ANCHE: Gmail che bomba! ora Google gli “passa” le funzioni di chiamate e videochiamate È quanto detto da un emendamento approvato dal Parlamento, il quale vieta qualunque funzione al riguardo fino ai ...