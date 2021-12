Lavorare con big data, al via alta formazione scopo assunzione: 10 posti disponibili (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si cercano neolaureati in ingegneria, matematica o statistica e diplomati appassionati d’informatica per diventare “data engineer” Dall’ingegnere elettronico o informatico fino al laureato in statistica o matematica, ma anche il diplomato con basi di programmazione e passione per l’informatica: ecco quali sono i profili che potranno accedere al corso di alta specializzazione per ricoprire il ruolo di “data Engineer”, organizzato dalle filiali dell’agenzia per il lavoro Adhr Group di Milano e di Varese in sinergia con l’azienda di consulenza informatica King Company, con sede a Cardano al Campo (Va), che si occupa di business intelligence e sviluppo software, sia web sia mobile. Il “data Engineer” è una delle figure più ricercate del nuovo decennio e si occupa del processo di analisi dei dati, con l’obiettivo di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si cercano neolaureati in ingegneria, matematica o statistica e diplomati appassionati d’informatica per diventare “engineer” Dall’ingegnere elettronico o informatico fino al laureato in statistica o matematica, ma anche il diplomato con basi di programmazione e passione per l’informatica: ecco quali sono i profili che potranno accedere al corso dispecializzazione per ricoprire il ruolo di “Engineer”, organizzato dalle filiali dell’agenzia per il lavoro Adhr Group di Milano e di Varese in sinergia con l’azienda di consulenza informatica King Company, con sede a Cardano al Campo (Va), che si occupa di business intelligence e sviluppo software, sia web sia mobile. Il “Engineer” è una delle figure più ricercate del nuovo decennio e si occupa del processo di analisi dei dati, con l’obiettivo di ...

