"Il pm aveva risposto al suo cellulare". David Rossi, pochi minuti dopo la morte: Mps, un esplosivo ribaltone giudiziario (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il caso di David Rossi è ancora pieno di punti oscuri. dopo otto anni, oggi sono emersi nuovi dettagli piuttosto inquietanti, riportati in una serie di tweet da Davide Vecchi, giornalista e saggista che ha anche scritto un libro su questa bruttissima vicenda. "Oggi, dopo otto anni - ha esordito - sappiamo che il pm di Siena, Antonino Nastasi, la sera del 6 marzo ha risposto al cellulare di David Rossi, appena morto. Lo ammette solo ora il colonnello dei carabinieri Aglieco in commissione inchiesta". Attualmente Nastasi ricopre il ruolo di pm a Firenze, mentre Aglieco fu uno dei primi ad arrivare sul posto la sera del 6 marzo 2013, quella in cui David Rossi venne trovato privo di vita.

