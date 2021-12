Giorgio Parisi riceve il premio Nobel | Ecco grazie a chi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Giorgio Parisi, fisico e accademico romano, si è aggiudicato il premio Nobel per la Fisica. Il riconoscimento gli è stato conferito per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria. Parisi si laureò nel 1970 all’Università La Sapienza di Roma, sotto la guida di Nicola Cabibbo, con una tesi sul bosone di Higgs, e proprio a Cabibbo, il fisico ha dedicato il Nobel. Una grande soddisfazione per la scienza italiana. Il professor Giorgio Parisi è uno dei Premi Nobel per la Fisica del 2021. Per tutta la vita Parisi si è dedicato all’insegnamento e alla ricerca. Fra i suoi contributi più importanti vengono riconosciuti gli studi sulla teoria dei campi, la ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 10 dicembre 2021), fisico e accademico romano, si è aggiudicato ilper la Fisica. Il riconoscimento gli è stato conferito per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria.si laureò nel 1970 all’Università La Sapienza di Roma, sotto la guida di Nicola Cabibbo, con una tesi sul bosone di Higgs, e proprio a Cabibbo, il fisico ha dedicato il. Una grande soddisfazione per la scienza italiana. Il professorè uno dei Premiper la Fisica del 2021. Per tutta la vitasi è dedicato all’insegnamento e alla ricerca. Fra i suoi contributi più importanti vengono riconosciuti gli studi sulla teoria dei campi, la ...

