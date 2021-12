Gf vip, alcuni concorrenti pronti ad abbandonare il reality: chi sono i vipponi vicini all’addio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip sta mettendo a dura prova i concorrenti di questa edizione, ormai reclusi da oltre 3 mesi e mezzo nella casa più spiata d’Italia. La finale del reality è prevista per il 14 marzo 2022 ma ai “vipponi” ancora non è stato detto nulla. Anzi, loro sono convinti di abbandonare il programma proprio lunedì 13 dicembre (data inizialmente prevista per l’ultima puntata e di termine del contratto). Negli ultimi giorni infatti è nato un caos generale in casa in seguito all’arrivo degli addobbi natalizi e alle continue new entry come concorrenti. La prima ad aver sospettato un prolungamento dell’edizione è Francesca Cipriani che, dopo aver visto gli addobbi, ha iniziato a manifestare la mancanza per il suo fidanzato Alessandro. Proprio la showgirl ha anticipato ai ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip sta mettendo a dura prova idi questa edizione, ormai reclusi da oltre 3 mesi e mezzo nella casa più spiata d’Italia. La finale delè prevista per il 14 marzo 2022 ma ai “” ancora non è stato detto nulla. Anzi, loroconvinti diil programma proprio lunedì 13 dicembre (data inizialmente prevista per l’ultima puntata e di termine del contratto). Negli ultimi giorni infatti è nato un caos generale in casa in seguito all’arrivo degli addobbi natalizi e alle continue new entry come. La prima ad aver sospettato un prolungamento dell’edizione è Francesca Cipriani che, dopo aver visto gli addobbi, ha iniziato a manifestare la mancanza per il suo fidanzato Alessandro. Proprio la showgirl ha anticipato ai ...

Advertising

Barby_VIP : Boh..alcuni fanno i figli solo per fargli foto in posa che loro pensano siano fighe e postarle su IG. Ma lo sanno q… - Catello16008277 : RT @MoniPoncho: @DiegoFusaro E controlli prima di entrare, c’era scritto in alcuni un tweet vip - MoniPoncho : @DiegoFusaro E controlli prima di entrare, c’era scritto in alcuni un tweet vip - SPYit_official : Al GF Vip alcuni personaggi fanno la cacca nel bidet e non la puliscono: l’accusa di Sophie che lasciano senza paro… - FD22667 : #gfvip Quando sentiamo i Vip dire che prenderanno una decisione per il 13 solo dopo aver parlato con chi dicono lor… -