Fabrizio Gatta chi è il conduttore della Rai diventato sacerdote | da Linea Verde e Linea Blu alla Santa Messa

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Fabrziodi programmi notiRai comeBlu, ha concluso il suo percorso spirituale per diventare prete e lo scorso 7 dicembre è stato ordinato. Una strada, questa scelta da, intrapresa nel 2013 e che, come lui stesso ha raccontato, lo ha arricchito.: da giornalista aè nato a Roma il 3 dicembre 1963, è stato giornalista etelevisivoRai. La sua prima apparizione televisiva risale al 1996 con Il Concerto dell’Epifania, che ha poi presentato per le 8 edizioni successive. Nel corso ...

Sanremo - Un cammino lungo otto anni e la tappa finale con l'ordinazione sacerdotale martedì mattina, 7 dicembre, festa di Sant'Ambrogio, nella Concattedrale di San Siro a Sanremo. Fabrzio Gatta, conduttore di programmi noti della Rai come Linea Verde e Linea Blu, ha concluso il suo percorso spirituale per diventare prete e lo scorso 7 dicembre è stato ordinato sacerdote. Una st ... Don Gatta ha spiegato come è maturata la scelta di diventare prete: «Nella mia vita precedente avevo tutto quello che molti oggi vorrebbero: un buon lavoro, soddisfazioni, una posizione economica buon ...