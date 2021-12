Elisa Chamen, miocardite fulminante da covid: mamma - hostess muore a 32 anni (Di venerdì 10 dicembre 2021) miocardite fulminante da . È morta questa notte all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino , la 32enne valdostana positiva al c ovid con miocardite . La donna - che non era vaccinata e non aveva ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021)da . È morta questa notte all'ospedale San GiovBosco di Torino , la 32enne valdostana positiva al c ovid con. La donna - che non era vaccinata e non aveva ...

infoitsalute : Morta Elisa Chamen di miocardite: la donna aveva rifiutato il vaccino contro il Covid, è deceduta in ospedale - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Elisa Chamen, non vaccinata, muore a 32 anni per miocardite fulminante provocata dal Covid - Maria33759436 : Non ce l’ha fatta Elisa Chamen, la giovane donna di 32 anni, non vaccinata, ricoverata in terapia intensiva Covid a… - VincenzaSMF : RT @ilmessaggeroit: Elisa Chamen, non vaccinata, muore a 32 anni per miocardite fulminante provocata dal Covid - VincenzaSMF : RT @donluca_91: @ilmessaggeroit Questi titoli sono provocatori, con l'intento di costringere in tutti i modi la restante popolazione a vacc… -