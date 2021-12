Cosa sono le plusvalenze, come funzionano e perché vengono usate nel calcio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Negli ultimi giorni l'inchiesta Prisma della procura di Torino è balzata agli onori delle cronache sportive, e all'improvviso i tifosi di calcio si sono ritrovati in un mondo di bilanci, contabilità e ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Negli ultimi giorni l'inchiesta Prisma della procura di Torino è balzata agli onori delle cronache sportive, e all'improvviso i tifosi disiritrovati in un mondo di bilanci, contabilità e ...

Advertising

ilfoglio_it : Cosa sarebbe successo se Zaki fosse stato liberato ai tempi del governo gialloverde o rossogiallo? Oggi i politici… - OfficialASRoma : ??? Mourinho al termine di #CSKARoma: “Sono felice per la vittoria e per il risultato dello Zorya. Ma è l’unica cosa… - borghi_claudio : @Godot42405938 @FabioFZ3 Amico, io non ti so dire cosa sarebbe successo SE, perchè non è serio. potrei sparare un n… - Arymochi_Link : @jungkookmysmile Io veramente non li sopporto più. MA È POSSIBILE CHE PER UNA SHIP SI DEVE BECCARE TUTTO QUESTO ODI… - guastellae : RT @alone73x1: #DeiEdEroi Dicono che sono un eroe. Io: debole, timido, quasi insignificante. Se essendo ciò che sono ho fatto quello che h… -