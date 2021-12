Circular Exhibition, IKEA mette in mostra il recupero (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. - (Adnkronos) - Opere nate dal recupero di oggetti dei Circular hub di IKEA Italia in mostra a Milano fino al 17 dicembre. L'esposizione "Circular Exhibition" in collaborazione con Base Milano vuole essere un invito a rendere la circolarità parte della nostra vita di tutti i giorni e contribuire a sensibilizzare i cittadini su come ridurre al minimo i rifiuti, trasformandoli in qualcosa di ancora utile. Proprio da questo concetto prendono vita le opere create da nove designer, attraverso l'utilizzo di oggetti recuperati dalle aree dei negozi dedicate alla vendita e all'acquisto di mobili di seconda mano. “Ogni anno i nostri prodotti e servizi entrano in centinaia di milioni di case - spiega Fides Tosoni, Business Development manager di IKEA Italia - ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. - (Adnkronos) - Opere nate daldi oggetti deihub diItalia ina Milano fino al 17 dicembre. L'esposizione "" in collaborazione con Base Milano vuole essere un invito a rendere la circolarità parte della nostra vita di tutti i giorni e contribuire a sensibilizzare i cittadini su come ridurre al minimo i rifiuti, trasformandoli in qualcosa di ancora utile. Proprio da questo concetto prendono vita le opere create da nove designer, attraverso l'utilizzo di oggetti recuperati dalle aree dei negozi dedicate alla vendita e all'acquisto di mobili di seconda mano. “Ogni anno i nostri prodotti e servizi entrano in centinaia di milioni di case - spiega Fides Tosoni, Business Development manager diItalia - ...

Circular Exhibition, IKEA mette in mostra il recupero
Roma, 10 dic. - (Adnkronos) - Opere nate dal recupero di oggetti dei circular hub di IKEA Italia in mostra a Milano fino al 17 dicembre. L'esposizione "Circular Exhibition" in collaborazione con Base ...

Circular Exhibition: la mostra Ikea che riutilizza mobili di seconda mano
Fino al 17 dicembre sarà possibile visitare le opere ottenute con mobili e oggetti riutilizzati ed esposte nella mostra presso BASE Milano, in Via Bergognone 34.

