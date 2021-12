Ciao Povery, il significato della pubblicità classista di Roma che fa discutere (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un'agenzia per immobili di lusso ha scelto lo slogan Ciao Povery per farsi pubblicità a Roma, utilizzando messaggi elitari come 'case e uffici solo per chi ha i domestici'. Scopriamo il significato dello slogan Ciao Povery che è stato recentemente utilizzato da un'agenzia di immobili al fine di sponsorizzare la propria attività: i manifesti hanno invaso le strade di Roma e la pubblicità, definita classista, ha destato non poche polemiche sui social media. Ciao Povery è un tormentone finto-classista nato online che viene spesso utilizzato ironicamente come didascalia di fotografie o situazioni che trasudano benessere economico. La y alla fine della ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un'agenzia per immobili di lusso ha scelto lo sloganper farsi, utilizzando messaggi elitari come 'case e uffici solo per chi ha i domestici'. Scopriamo ildello sloganche è stato recentemente utilizzato da un'agenzia di immobili al fine di sponsorizzare la propria attività: i manifesti hanno invaso le strade die la, definita, ha destato non poche polemiche sui social media.è un tormentone finto-nato online che viene spesso utilizzato ironicamente come didascalia di fotografie o situazioni che trasudano benessere economico. La y alla fine...

Advertising

Corriere : «Ciao Povery», «Solo per chi ha i domestici»: bufera social sull’agenzia immobiliare - Corriere : «Ciao Povery», «Solo per chi ha i domestici»: bufera social sull’agenzia immobiliare - flc_crea : RT @SM_SaraMauri: Guardate che condividere quella pubblicità su cartelloni, quelli con scritto “solo per chi ha domestici” e “ciao povery”,… - Sakurauchi_Hime : RT @stefano0521: Cosa credevate che si sarebbero fermati alla vostra auto? Vogliono TUTTO. Soprattutto la vostra vita/anima, ma non lo avet… - MinaA8I96793095 : RT @cronacadiroma: 'Ciao Povery': cartelloni 'per ricchi' a Roma Nord. E scoppia la polemica #CiaoPovery #RomaNord #ultime-notizie https://… -