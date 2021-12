Caso Suarez, parla Gravina: “Questa la decisione della procura” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Presidente della F.I.G.C Gabriele Gravina dal Museo Fifa di Zurigo è intervenuto nuovamente sul Caso Suarez. L’attaccante uruguaiano vicino alla Juventus nell’estate del 2020 è stato protagonista dell’ormai famoso esame di italiano all’università di Perugia. Queste le parole di Gravina a riguardo: “Non è vero che la procura Figc non si è pronunciata, sul Caso Suarez si è valutato e si è giunti ad una decisione. Per la prima parte di quell’inchiesta, con agli atti finora trasmessi dalla procura, mi sembra di capire che si vada verso l’archiviazione. Resta l’attesa per la seconda parte relativa ai dirigenti coinvolti: aspettiamo che Perugia consegni questi atti”. Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il PresidenteF.I.G.C Gabrieledal Museo Fifa di Zurigo è intervenuto nuovamente sul. L’attaccante uruguaiano vicino alla Juventus nell’estate del 2020 è stato protagonista dell’ormai famoso esame di italiano all’università di Perugia. Queste le parole dia riguardo: “Non è vero che laFigc non si è pronunciata, sulsi è valutato e si è giunti ad una. Per la prima parte di quell’inchiesta, con agli atti finora trasmessi dalla, mi sembra di capire che si vada verso l’archiviazione. Resta l’attesa per la seconda parte relativa ai dirigenti coinvolti: aspettiamo che Perugia consegni questi atti”.

