Bake Off 2021: Roberto e Daniela finalisti ufficiali, Lola e Peperita in sfida (Di sabato 11 dicembre 2021) Bake Off 2021 - Roberto Sono andate in onda su Real Time ben quindici puntate, ma la terna finalista della nona edizione di Bake Off Italia non è ancora ufficialmente definita: a contendersi il titolo di nuovo Miglior Pasticcere Amatoriale d'Italia nella finalissima di venerdì prossimo saranno Roberto, Daniela e la vincitrice della sfida diretta che, sempre venerdì, vedrà impegnate in apertura Lola e Peperita. Il primo a guadagnarsi il biglietto per l'ultima e ambita puntata è stato il trentottenne siciliano Roberto, che nelle ultime settimane ha dimostrato di aver imparato molto nel corso dell'esperienza sotto il tendone, realizzando dolci sempre più interessanti e imponendosi all'attenzione generale.

