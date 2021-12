Albiol: “Amo il Napoli, faccio il tifo per loro per lo scudetto” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Raul Albiol, intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Villarreal, ha rilasciato anche una dichiarazione d’amore nei confronti del Napoli. Albiol Napoli “L’Atalanta non mi ha sorpreso, anche quando ero al Napoli facevamo fatica contro di loro. Tra le squadre italiane è quella che preferisco affrontare meno, quindi siamo molto contenti per la vittoria. Il Napoli? Lo amo, lo seguo sempre e faccio il tifo per loro per la vittoria dello scudetto. Ho visto in tv la partita che hanno perso contro l’Atalanta, mi è dispiaciuto per la sconfitta”. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Raul, intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Villarreal, ha rilasciato anche una dichiarazione d’amore nei confronti del“L’Atalanta non mi ha sorpreso, anche quando ero alfacevamo fatica contro di. Tra le squadre italiane è quella che preferisco affrontare meno, quindi siamo molto contenti per la vittoria. Il? Lo amo, lo seguo sempre eilperper la vittoria dello. Ho visto in tv la partita che hanno perso contro l’Atalanta, mi è dispiaciuto per la sconfitta”.

