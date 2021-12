Vuoi sapere perché sei sempre in ritardo? Ecco la spiegazione di un’esperta di comportamenti

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Se seidi corsa, significa che sei quel tipo di personainagli appuntamenti. È un’abitudine che può causare tante noie e litigi e non esattamente l’ingrediente giusto per una perfetta relazione (qualsiasi essa sia). Alla maggior parte delle persone potrà solo sembrare una brutta abitudine, ma gli esperti dichiarano esattamente il contrario. La psicoterapeuta Somia Zaman, specializzata in terapia cognitivo-comportamentale ed EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) ha dichiarato che il ritardatario non si comporta così di proposito – e non si tratta nemmeno di maleducazione. Ha spiegato invece che si tratta di persone nate ottimiste, che credono di riuscire a gestire una miriade di impegni. Queste persone vengono descritte come ‘over-schedulers‘, ovvero prendono troppi impegni in una ...