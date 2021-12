Viaggio in Sardegna: lo sguardo esterno (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Al centro di “Viaggio in Sardegna – Lo sguardo esterno”, il nuovo progetto di AR/S - Arte Condivisa in Sardegna, la piattaforma progettuale della Fondazione di Sardegna che alla promozione di mostre dedicate alla storia dell’arte sarda alterna sempre con più frequenza interventi dedicati al presente, c’è il tema del Viaggio, indagato da un simposio di artisti e curatori nell’ambito di diverse discipline artistiche, fotografia e arti figurative. La mostra sarà inaugurata il 18 dicembre 2021, alle ore 19, nelle sale della Fondazione di Sardegna, in via S. Salvatore da Horta 2 a Cagliari. La sezione fotografia, a cura di Marco Delogu, vedrà l’esposizione di una nuova produzione della Fondazione di Sardegna: un corpus di opere inedite ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Al centro di “in– Lo”, il nuovo progetto di AR/S - Arte Condivisa in, la piattaforma progettuale della Fondazione diche alla promozione di mostre dedicate alla storia dell’arte sarda alterna sempre con più frequenza interventi dedicati al presente, c’è il tema del, indagato da un simposio di artisti e curatori nell’ambito di diverse discipline artistiche, fotografia e arti figurative. La mostra sarà inaugurata il 18 dicembre 2021, alle ore 19, nelle sale della Fondazione di, in via S. Salvatore da Horta 2 a Cagliari. La sezione fotografia, a cura di Marco Delogu, vedrà l’esposizione di una nuova produzione della Fondazione di: un corpus di opere inedite ...

Advertising

annamariabusia : Succede che tu debba andare all’Aquila dalla Sardegna, che debba affrontare un viaggio di 2 giorni e, nonostante la… - matildesjt : RT @SardiniaPost: ??Ora in Sardegna sono due i casi postivi alla variante Omicron del Sars Cov2. Il passeggero del volo Roma – Alghero risul… - GuglielminaS : RT @letiziafrau: Paolo Ventura ( primi del novecento ) 'Lo sguardo esterno ' Viaggio in Sardegna. - SardiniaPost : ??Ora in Sardegna sono due i casi postivi alla variante Omicron del Sars Cov2. Il passeggero del volo Roma – Alghero… - serenella_betti : @massimo4951 Io sarei disposta ad accoglierla... ma sono in Sardegna. .. problema per il viaggio . -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio Sardegna Papa "davanti a chi emigra non possiamo girarci dall'altra parte" ROMA " "Due giorni fa sono rientrato dal viaggio a Cipro e in Grecia? Cipro è una perla nel Mediterraneo, una perla di rara bellezza, che però porta impressa la ferita del filo spinato, il dolore per un muro che la divide. A Cipro mi sono ...

Omicron, secondo caso nell'Isola: contagiato dal passeggero del Roma - Alghero Ora in Sardegna sono due i casi postivi alla variante Omicron del Sars Cov2. Il passeggero del volo Roma - Alghero risultato positivo al covid, contagiato dalla nuova variante, dopo un viaggio in Sudafrica ...

Viaggio in Sardegna: lo sguardo esterno L'HuffPost MySunSea, al via le prenotazioni per la summer 2022 MySunSea apre le prenotazioni per l'estate 2022. «Si deve guardare al futuro con ottimismo, programmando vacanze in mete accessibili in questo momento storico - dichiara Rosita Angelini, ad del tour [ ...

Coronavirus: casi ancora in aumento in Sardegna, soprattutto al nord Continua l’andamento in salite della curva epidemiologica del Covid-19 in Sardegna, nonostante una leggera frenata. È quanto registra la Fondazione Gimbe nel suo consueto report del giovedì, che ...

ROMA " "Due giorni fa sono rientrato dala Cipro e in Grecia? Cipro è una perla nel Mediterraneo, una perla di rara bellezza, che però porta impressa la ferita del filo spinato, il dolore per un muro che la divide. A Cipro mi sono ...Ora insono due i casi postivi alla variante Omicron del Sars Cov2. Il passeggero del volo Roma - Alghero risultato positivo al covid, contagiato dalla nuova variante, dopo unin Sudafrica ...MySunSea apre le prenotazioni per l'estate 2022. «Si deve guardare al futuro con ottimismo, programmando vacanze in mete accessibili in questo momento storico - dichiara Rosita Angelini, ad del tour [ ...Continua l’andamento in salite della curva epidemiologica del Covid-19 in Sardegna, nonostante una leggera frenata. È quanto registra la Fondazione Gimbe nel suo consueto report del giovedì, che ...