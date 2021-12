UniCredit tiene a galla Piazza Affari

(Di giovedì 9 dicembre 2021) In un contesto europeo generalmente debole, a permettere adi chiudere la seduta sopra la parità è stata la performance di, salita del 10,82% dopo la presentazione del nuovo piano. Nel documento gli utili al 2024 sono visti a oltre 4,5 miliardi di euro (>3,3 miliardi attesi per quest’anno) mentre il fatturato, dagli oltre 16 miliardi del 2021, è stimato in aumento sopra quota 17 miliardi. Anche grazie al buon andamento del comparto delle aziende di pubblica utilità (+1,91% di A2A, +0,88% di Hera mentre l’accoppiata formata da Terna ed Enel ha rispettivamente segnato un +0,62 ed un +0,01 per cento), il Ftse Mib ha chiuso la giornata con un +0,24% a 26.817,38 punti. Tra le performance peggiori troviamo Telecom Italia (-3,46%) ed il terzetto formato da Tenaris (-2%), Saipem (-2,17%) ed Eni (-1%). A spingere ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano tiene (+0,2%), vola Unicredit, bene le utility: Male petroliferi e auto. In rosso Tim e Juve - DividendProfit : Borsa: Milano tiene (+0,4%), vola Unicredit, giù Tim ed Eni – Economia - fisco24_info : Borsa: Milano tiene (+0,4%), vola Unicredit, giù Tim ed Eni: Piano al 2024 spinge il titolo sui livelli pre-pandemi… - MilanoFinanza : Unicredit tiene desta Piazza Affari. Future di Wall Street negativi -

Ultime Notizie dalla rete : UniCredit tiene

Adnkronos

Piazza Affari (+0,2%), unica in positivo tra le principali Borse europee, con il listino principale sostenuto soprattutto da(+10,4%), nel giorno del piano al 2024. Tra le altre banche ...La volata dia galla Piazza Affari, unica Borsa positiva in un'Europa che si è tinta di rosso dopo l'annuncio delle nuove restrizioni che entreranno in vigore nel Regno Unito per cercare di ...La Borsa promuove a pieni voti il piano di Unicredit che guadagna oltre il 10% e salva il Ftse Mib, unico indice azionario europeo in territorio positivo - Wall Street gioca in difesa in attesa del da ...Tiene Piazza Affari (+0,2%), unica in positivo tra le principali Borse europee, con il listino principale sostenuto soprattutto da Unicredit (+10,4%), nel giorno del piano al 2024. (ANSA) ...