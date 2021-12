Treviso, 69enne aspetta sei ore al pronto soccorso in codice bianco. Si stanca dell’attesa e torna a casa: muore il giorno dopo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per sei ore un uomo di 69 anni è rimasto in attesa nella sala accettazione del pronto soccorso di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Scoraggiato per il periodo interminabile, se ne è andato a casa. Ma è deceduto il giorno dopo. Adesso la figlia ha chiesto di incontrare il direttore generale dell’Ulss 2 per avere un chiarimento e la struttura sanitaria ha avviato una verifica interna per capire che cosa possa essere accaduto, in particolare se la mancata presa in carico da parte dei sanitari del pronto soccorso possa aver contribuito al decesso. L’episodio risale al 28 novembre. Armando Tonin, residente a Resana, era andato in ospedale perché era stato colto da dolori addominali. Al pronto soccorso aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per sei ore un uomo di 69 anni è rimasto in attesa nella sala accettazione deldi Castelfranco Veneto, in provincia di. Scoraggiato per il periodo interminabile, se ne è andato a. Ma è deceduto il. Adesso la figlia ha chiesto di incontrare il direttore generale dell’Ulss 2 per avere un chiarimento e la struttura sanitaria ha avviato una verifica interna per capire che cosa possa essere accaduto, in particolare se la mancata presa in carico da parte dei sanitari delpossa aver contribuito al decesso. L’episodio risale al 28 novembre. Armando Tonin, residente a Resana, era andato in ospedale perché era stato colto da dolori addominali. Alaveva ...

Advertising

fattoquotidiano : Treviso, 69enne aspetta sei ore al pronto soccorso in codice bianco. Si stanca dell’attesa e torna a casa: muore il… - vatenacttencass : RT @fattoquotidiano: Treviso, 69enne aspetta sei ore al pronto soccorso in codice bianco. Si stanca dell’attesa e torna a casa: muore il gi… - massimo_san : RT @fattoquotidiano: Treviso, 69enne aspetta sei ore al pronto soccorso in codice bianco. Si stanca dell’attesa e torna a casa: muore il gi… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Treviso, 69enne aspetta sei ore al pronto soccorso in codice bianco. Si stanca dell’attesa e torna a casa: muore il gi… - eurallergico : RT @fattoquotidiano: Treviso, 69enne aspetta sei ore al pronto soccorso in codice bianco. Si stanca dell’attesa e torna a casa: muore il gi… -