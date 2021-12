Tredicesima, tornano a crescere: ma non ci saranno solo consumi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Con l’arrivo del’ Natale molti riceveranno la Tredicesima. Uno studio ha segnalato un grande rialzo rispetto all’anno scorso. Tredicesima (AdobeStock)Molti lavorati e pensionati, nel mese di dicembre, oltre l’accredito solito riscuoto anche la Tredicesima mensilità. Questa viene erogata in busta paga poco prima delle feste natalizie. Cosa che la rende di valore assoluto e aiuta sia per i regali sia per i vari pranzi natalizi. L’anno scorso, c’è stato un crollo per la Tredicesima. Diverso il discorso per quanto riguarda il 2021. Quest’anno si dovrebbe arrivare a circa 43,7 miliardi di euro. E, come riporta Libero, si parlerebbe di 360 milioni di euro in più rispetto al dicembre scorso. Insomma, una situazione che sottolinea un piccolo miglioramento. Secondo quanto segnalato da Confesercenti e da un ... Leggi su chenews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Con l’arrivo del’ Natale molti riceveranno la. Uno studio ha segnalato un grande rialzo rispetto all’anno scorso.(AdobeStock)Molti lavorati e pensionati, nel mese di dicembre, oltre l’accredito solito riscuoto anche lamensilità. Questa viene erogata in busta paga poco prima delle feste natalizie. Cosa che la rende di valore assoluto e aiuta sia per i regali sia per i vari pranzi natalizi. L’anno scorso, c’è stato un crollo per la. Diverso il discorso per quanto riguarda il 2021. Quest’anno si dovrebbe arrivare a circa 43,7 miliardi di euro. E, come riporta Libero, si parlerebbe di 360 milioni di euro in più rispetto al dicembre scorso. Insomma, una situazione che sottolinea un piccolo miglioramento. Secondo quanto segnalato da Confesercenti e da un ...

Advertising

Confesercenti : #Confesercenti: L’ammontare della #tredicesima torna a crescere sul 2020 ma resta 1,2 miliardi sotto il livello pre… - Today_it : Effetto ''rimbalzo'' per le #tredicesime: tornano a crescere dopo il crollo del 2020 - romatoday : Effetto ''rimbalzo'' per le tredicesime: tornano a crescere dopo il crollo del 2020 - PalermoToday : Effetto ''rimbalzo'' per le tredicesime: tornano a crescere dopo il crollo del 2020 - messina_oggi : In arrivo 43 mld di tredicesime, tornano a crescere gli acquistiROMA (ITALPRESS) - La tredicesima torna a crescere. -

Ultime Notizie dalla rete : Tredicesima tornano Consumi. Confesercenti: spese natalizie, 21 miliardi per i regali. Altri 12 finiranno nel risparmio Primo dato: 12 miliardi, finiranno sotto il materasso. Il secondo dato: tornano a salire i consumi natalizi ma restano per 1 miliardo e 200 milioni sotto i livelli pre ...debiti mentre la tredicesima ...

Risultati Serie D, classifiche/ Aggancio della Recanatese, pareggio folle a Carpi! Nel giorno dell'Immacolata tornano in campo i giocatori del campionato dilettanti, realtà seguita ... impegnati - a seconda del numero di squadre che compongono ogni girone - nella tredicesima o nella ...

Tredicesima, tornano a crescere: ma non ci saranno solo consumi Con l’arrivo del’ Natale molti riceveranno la tredicesima. Uno studio ha segnalato un grande rialzo rispetto all’anno scorso. Molti lavorati e pensionati, nel mese di dicembre, oltre l’accredito ...

In arrivo 43 mld di tredicesime, tornano a crescere gli acquisti In arrivo 43 mld di tredicesime, tornano a crescere gli acquisti, Blogtaormina News - L'informazione da Taormina al mondo ...

Primo dato: 12 miliardi, finiranno sotto il materasso. Il secondo dato:a salire i consumi natalizi ma restano per 1 miliardo e 200 milioni sotto i livelli pre ...debiti mentre la...Nel giorno dell'Immacolatain campo i giocatori del campionato dilettanti, realtà seguita ... impegnati - a seconda del numero di squadre che compongono ogni girone - nellao nella ...Con l’arrivo del’ Natale molti riceveranno la tredicesima. Uno studio ha segnalato un grande rialzo rispetto all’anno scorso. Molti lavorati e pensionati, nel mese di dicembre, oltre l’accredito ...In arrivo 43 mld di tredicesime, tornano a crescere gli acquisti, Blogtaormina News - L'informazione da Taormina al mondo ...