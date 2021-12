Stadia è finalmente disponibile sui TV LG con WebOS 5.00 o superiore (Di giovedì 9 dicembre 2021) I primi di Gennaio LG, durante il CES 2021, dichiarò che i propri televisori avrebbero supportato Stadia entro la fine dell’anno. I tempi stavano ormai per scadere, ma nella rubrica di ieri sul Blog ufficiale di Stadia (leggi anche le altre novità), è arrivata la notizia che in molti aspettavano: i televisori LG supportano adesso Stadia. L’APP di Stadia è scaricabile da LG Content Store su tutti i televisori LG con WebOS 5.00 o superiore e ha le stesse prestazioni del Chromecast Ultra. Potrete infatti giocare al massimo delle prestazioni, dal momento che l’APP per LG supporta il 4K HDR, 60 FPS e l’audio surround 5.1 immersivo. Potrete giocare utilizzando il controller ufficiale, dopo aver aperto tramite il telecomando il menù di Stadia e visualizzato il codice ... Leggi su g-stadia (Di giovedì 9 dicembre 2021) I primi di Gennaio LG, durante il CES 2021, dichiarò che i propri televisori avrebbero supportatoentro la fine dell’anno. I tempi stavano ormai per scadere, ma nella rubrica di ieri sul Blog ufficiale di(leggi anche le altre novità), è arrivata la notizia che in molti aspettavano: i televisori LG supportano adesso. L’APP diè scaricabile da LG Content Store su tutti i televisori LG con5.00 oe ha le stesse prestazioni del Chromecast Ultra. Potrete infatti giocare al massimo delle prestazioni, dal momento che l’APP per LG supporta il 4K HDR, 60 FPS e l’audio surround 5.1 immersivo. Potrete giocare utilizzando il controller ufficiale, dopo aver aperto tramite il telecomando il menù die visualizzato il codice ...

