Sport: quando diventa un problema? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Che lo Sport, praticato a livello amatoriale, sia un toccasana per corpo e mente è noto, ma in alcuni casi la sua pratica può diventare un problema; vediamo insieme quando fare troppo Sport può diventare un problema. Tralasciando le complicazioni fisiche legate allo svolgimento dell’attività (lesioni, stiramenti, fratture) vorrei porre l’accento sui disturbi psicologici, molto più insidiosi perché risultano meno evidenti e chi ne è soggetto difficilmente riesce a prenderne coscienza. In particolare mi riferisco alla sindrome del super-allenamento, alla dipendenza da Sport, all’aggressività agonistica e all’utilizzo dello Sport per dimagrire da parte delle persone colpite da disturbi alimentari. Over training sindrome Ci si avvicina ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Che lo, praticato a livello amatoriale, sia un toccasana per corpo e mente è noto, ma in alcuni casi la sua pratica puòre un; vediamo insiemefare troppopuòre un. Tralasciando le complicazioni fisiche legate allo svolgimento dell’attività (lesioni, stiramenti, fratture) vorrei porre l’accento sui disturbi psicologici, molto più insidiosi perché risultano meno evidenti e chi ne è soggetto difficilmente riesce a prenderne coscienza. In particolare mi riferisco alla sindrome del super-allenamento, alla dipendenza da, all’aggressività agonistica e all’utilizzo delloper dimagrire da parte delle persone colpite da disturbi alimentari. Over training sindrome Ci si avvicina ...

Advertising

SkySport : ?? 'DROGBA DROGBAAAA' ?? @MassMarianella torna nello stadio del celebre urlo per @didierdrogba ???? quando il Chelsea v… - Corriere : Paolo Rossi, un anno fa ci lasciava: i gol, il Mundial, il tassista brasiliano e i bal... - LauraLuthien86 : @FrankieCS76 Per me no perché nessuno é la formula 1. Neanche quando si è ritirato Schumacher, che ho tifato di cer… - Nathan_Gr_ : RT @3dc8: pensate come si racconta ricorda e tramanda lo sport nell'era dell'Highlight sul tubo (ma più in generale, da quando esistono le… - AngeloCabr : RT @3dc8: pensate come si racconta ricorda e tramanda lo sport nell'era dell'Highlight sul tubo (ma più in generale, da quando esistono le… -