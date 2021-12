Spider-Man: No Way Home, Marisa Tomei: "Non frega niente a nessuno se sono nel film" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Marisa Tomei tornerà nel ruolo di Zia May in Spider-Man: No Way Home, ma è convinta che nessuno della sua famiglia sia interessato al suo personaggio. Con l'arrivo di Spider-Man: No Way Home, Marisa Tomei vuole restare con i piedi per terra e afferma che nessuno della sua famiglia è realmente interessato alla sua presenza nel ruolo di Zia May, che tornerà a interpretare nel terzo film al fianco di Tom Holland. Durante un'intervista con BackstageOL, a Marisa Tomei è stato chiesto cosa ne pensa la sua famiglia della sua parte nel popolarissimo Spider-Man: No Way Home. L'attrice, che interpreta Zia May, scherzosamente ha detto che secondo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021)tornerà nel ruolo di Zia May in-Man: No Way, ma è convinta chedella sua famiglia sia interessato al suo personaggio. Con l'arrivo di-Man: No Wayvuole restare con i piedi per terra e afferma chedella sua famiglia è realmente interessato alla sua presenza nel ruolo di Zia May, che tornerà a interpretare nel terzoal fianco di Tom Holland. Durante un'intervista con BackstageOL, aè stato chiesto cosa ne pensa la sua famiglia della sua parte nel popolarissimo-Man: No Way. L'attrice, che interpreta Zia May, scherzosamente ha detto che secondo ...

