Simonetti smentisce parlamento Ue | Sono ambasciatore Lgbt

Ultime Notizie dalla rete : Simonetti smentisce

COMUNICATO STAMPA Gender. Pro Vita & Famiglia: "l'Europarlamento e conferma di essere stato nominato Ambasciatore Lgbt. Sassoli chiarisca e chieda scusa" Roma, 9 dicembre 2021 "L'influencer Riccardo, che si è ...A sbugiardare le cancellerie europee, che si sono affrettate a prendere le distanze, è stato però lo stesso, che, in una sua storia su Instagram, ha ribadito di essere stato nominato "...Un successivo colloquio con i suddetti «rappresentanti» aveva successivamente «convinto» Simonetti, in ragione della «piattaforma per sostenere la tolleranza e l’inclusione» che il Parlamento Europeo ...Davanti al fronte compatto che è sceso in campo in difesa dell'iconografia tradizionale, il parlamento europeo ha smentito che Simonetti sia un 'Ambasciatore speciale Ue per i diritti civili'. Eppure, ...