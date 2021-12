Sergio Mattarella firma sette decreti di grazia: tra i beneficiari anche un ex terrorista altoatesino condannato a due ergastoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato sette provvedimenti di clemenza individuale. Lo rende noto l’ufficio stampa del Quirinale, specificando che il capo dello Stato ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 87 della Costituzione – sette decreti di grazia a cui la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha espresso parere favorevole. Tra i beneficiari il più importante è Heinrich Sebastian Oberleiter, ottantenne condannato a due ergastoli per attentati terroristici compiuti in Alto Adige tra il 1966 e il 1967. Oberleiter aveva fatto domanda di grazia tramite le figlie a Mattarella per motivi di salute nel 2018, dopo che il predecessore Giorgio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblicaha adottatoprovvedimenti di clemenza individuale. Lo rende noto l’ufficio stampa del Quirinale, specificando che il capo dello Stato hato – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 87 della Costituzione –dia cui la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha espresso parere favorevole. Tra iil più importante è Heinrich Sebastian Oberleiter, ottantennea dueper attentati terroristici compiuti in Alto Adige tra il 1966 e il 1967. Oberleiter aveva fatto domanda ditramite le figlie aper motivi di salute nel 2018, dopo che il predecessore Giorgio ...

