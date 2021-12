Sampdoria, contestazione dei tifosi a Garrone (video) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Aria tesissima a Genova da parte dei tifosi della Sampdoria nei confronti di Edoardo Garrone, con l'accusa di aver ceduto la società a Massimo Ferrero Leggi su itasportpress (Di giovedì 9 dicembre 2021) Aria tesissima a Genova da parte deidellanei confronti di Edoardo, con l'accusa di aver ceduto la società a Massimo Ferrero

Genova, calcio allo sprofondo: Genoa americano di Shevchenko sempre peggio, la Sampdoria con Ferrero in galera ... mentre licenziava i dipendenti della Sampdoria. Viperetta accusato di bancarotta fraudolenta: ... Un fulmine è, così, caduto sulla testa di questo incredibile personaggio nel pieno di una contestazione ...

