Roma, Nela: «Mourinho dice una cosa, Pinto un’altra e i Friedkin stanno zitti» (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ex giallorosso Nela ha parlato del momento complicato della Roma di Mourinho Sebino Nela, storico ex calciatore della Roma, in una intervista a Gazzetta.it ha parlato del momento difficile della squadra allenata da José Mourinho. LE PAROLE – «Zona Champions? Al momento mi sembra molto difficile. Chi è davanti mi sembra più attrezzato. Dipenderà anche dal mercato che si farà a gennaio. Sento parlare di un terzino da rincalzo e un centrocampista. Il primo non credo che farebbe la differenza, il secondo dipende: di che livello sarà? Un giocatore solo a mio parere non risolve. E poi Mourinho dice una cosa, Pinto ne dice un’altra, i Friedkin stanno sempre ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ex giallorossoha parlato del momento complicato delladiSebino, storico ex calciatore della, in una intervista a Gazzetta.it ha parlato del momento difficile della squadra allenata da José. LE PAROLE – «Zona Champions? Al momento mi sembra molto difficile. Chi è davanti mi sembra più attrezzato. Dipenderà anche dal mercato che si farà a gennaio. Sento parlare di un terzino da rincalzo e un centrocampista. Il primo non credo che farebbe la differenza, il secondo dipende: di che livello sarà? Un giocatore solo a mio parere non risolve. E poiunane, isempre ...

Advertising

siamo_la_Roma : ?? #Nela ha parlato di #Roma e #Napoli ? Giudizio duro sui #giallorossi ?? Fiducia a #Abraham #ASRoma - PagineRomaniste : #Nela: '#Abraham Lo aspetto. Certo, un giocatore di 24 anni non si può dire che sia un giovane., in Olanda si mette… - PagineRomaniste : #Nela: 'Sarebbe bello vedere una squadra che dà battaglia in tutte le partite. Contro l’#Inter i giocatori della… - PagineRomaniste : #Nela: 'La #Roma? #Mourinho dice una cosa, Pinto un'altra. E i #Friedkin stanno zitti' #ASRoma… - romanewseu : Roma, Nela sbotta: “Mourinho dice una cosa, Pinto ne dice un’altra. E i Friedkin stanno sempre zitti” #ASRoma… -