Petagna | “Oggi volevamo solo una cosa | e abbiamo una richiesta per i sedicesimi”

TOSADORIDANIELA : RT @Revenge84943671: Oggi ringraziate Petagna!???????? #NapoliLeicester - Juliano_1926 : Oggi i migliori sono stati Juan Jesus, Rui, Zielinski e Petagna. Jesus e Rui hanno retto una difesa oggi senza port… - Nome74435746 : @poli_flo i tifosi del Napoli sono così, oggi eroi Petagna e Elmas, domani saranno dinuovo scarsi, ora la colpa è d… - Torrenapoli1 : Ben fatto Petagnone Oggi 7 Gara da carrarmato su questo campo Tank Petagna ha risposto presente - angeloaltieri88 : @sscnapoli Chiedo scusa a Petagna per quello che ho detto dopo la partita contro l'Atalanta, per il quale oggi ha f… -

Ultime Notizie dalla rete : Petagna Oggi

... 24' e 53' Elmas (N), 27' Evans (L), 33' Dewsbury - Hall (L) NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Ounas, Lozano, Elmas;. All. ...Proprio lo stessoserve poi pure il passaggio vincente ad Elmas al 24 per il raddoppio dei ... I tre punti guadagnati quest'consentono al Napoli di portarsi a quota 10 nella classifica del ...Il Napoli prosegue il suo cammino in Europa League. La squadra di Luciano Spalletti ha superato per 3-2 il Leicester nello scontro diretto, chiudendo così al secondo posto del gruppo C. Gli azzurri co ...L’attaccante del Napoli Andrea Petagna è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sul Leicester in Europa League: “Essere decisivo senza segnare? Quello che contava era passare il turno, avev ...