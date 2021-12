Pagelle Cska Sofia-Roma 2-3, voti e tabellino Conference League 2021/2022 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le Pagelle e il tabellino di Cska Sofia-Roma 2-3, match valevole per la sesta e ultima giornata del gruppo C di Conference League 2021/2022. Match dominato dai giallorossi, che mettono in discesa la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Abraham e Borja Mayoral. Nella ripresa ancora a segno Abraham, mentre i padroni di casa accorciano le distanze nel finale trovando due reti. La squadra di Mourinho chiude in bellezza la fase a gironi della competizione. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Le Pagelle e il tabellino Cska Sofia (4-3-3): Busatto 6; Galabov 6, Mattheji 5, Lam 5.5, Mazikou 5; Vion 5 (18’ st Catakovic 7), Muhar 6, Geferson 5; Yomov 5.5 (1’ st Wildschut 7), Caicedo ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lee ildi2-3, match valevole per la sesta e ultima giornata del gruppo C di. Match dominato dai giallorossi, che mettono in discesa la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Abraham e Borja Mayoral. Nella ripresa ancora a segno Abraham, mentre i padroni di casa accorciano le distanze nel finale trovando due reti. La squadra di Mourinho chiude in bellezza la fase a gironi della competizione. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Lee il(4-3-3): Busatto 6; Galabov 6, Mattheji 5, Lam 5.5, Mazikou 5; Vion 5 (18’ st Catakovic 7), Muhar 6, Geferson 5; Yomov 5.5 (1’ st Wildschut 7), Caicedo ...

Advertising

siamo_la_Roma : ?? #CskaSofiaRoma 2-3 ?? I giallorossi vincono in Bulgaria e passano come primi ?? Chi vi ha convinto di più tra i… - PagineRomaniste : #CSKASofia-#Roma 2-3, le pagelle: #Abraham, l’Europa ti sorride. #Mayoral, daje de tacco. #Bove one more kid… - sportface2016 : Pagelle #CskaSofiaRoma 2-3, voti e tabellino #ConferenceLeague - VoceGiallorossa : MATCHDAY - Il programma della giornata su -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Cska Pagelle Cska Sofia Roma: TOP e FLOP del match - VOTI I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata del gruppo C della Conference League 2021 - 2022: pagelle Cska Sofia Roma Le pagelle dei protagonisti del match tra Cska Sofia e Roma, valido per la 6ª giornata del gruppo C della Conference League 2021/2022. TOP: Mayoral FLOP: Mazikou VOTI Al ...

Cska Sofia - Roma stasera in tv in chiaro? Canale, orario e streaming Conference League 2021/2022 ... la Roma torna in campo sotto la neve della Bulgaria per sfidare il Cska Sofia , nel match di ... Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

PAGELLE E TABELLINO CSKA SOFIA-ROMA: Mayoral bussa, Zaniolo ‘prega’ Muhar 5,5: tra i meno peggio, almeno per qualche sprazzo di personalità e importanza evidenziata nel CSKA. Negli ultimi metri una tragedia. Geferson 4,5: a malapena ci si accorge della sua presenza in ...

Cska Sofia-Roma stasera in tv in chiaro? Canale, orario e streaming Conference League 2021/2022 Data, orario e come vedere in tv e streaming in chiaro stasera Cska Sofia-Roma, match di Conference League 2021/2022: diretta su Dazn e TV8 oltre che su Sky ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata del gruppo C della Conference League 2021 - 2022:Sofia Roma Ledei protagonisti del match traSofia e Roma, valido per la 6ª giornata del gruppo C della Conference League 2021/2022. TOP: Mayoral FLOP: Mazikou VOTI Al ...... la Roma torna in campo sotto la neve della Bulgaria per sfidare ilSofia , nel match di ... Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei protagonisti.Muhar 5,5: tra i meno peggio, almeno per qualche sprazzo di personalità e importanza evidenziata nel CSKA. Negli ultimi metri una tragedia. Geferson 4,5: a malapena ci si accorge della sua presenza in ...Data, orario e come vedere in tv e streaming in chiaro stasera Cska Sofia-Roma, match di Conference League 2021/2022: diretta su Dazn e TV8 oltre che su Sky ...