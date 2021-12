“Mi ha molestata, un uomo potente”. Non è L’Arena, il racconto choc di Myrta Merlino. Spunta il nome (Di giovedì 9 dicembre 2021) Puntata accesa a Non è L’Arena, su La7. Ospite in studio Greta Beccaglia, molestata in diretta tv da un tifoso appena uscito dallo stadio. Si parla quindi di violenza e delle giornaliste, a volte, costrette a subire questi atti terribili, di violenza appunto. In studio da Massimo Giletti è presente anche Vittorio Sgarbi che cerca di fare l’avvocato del diavolo in una questione davvero molto complessa, per certi versi anche scivolosa. A questo punto Sgarbi fa una domanda scomoda a Myrta Merlino, collegata da casa: “Perché non hai denunciato una persona molto molto molto potente che ti ha toccato e che dovevi intervistare? Perché è giusto denunciare ma non creando un effetto opposto”. Quindi la conduttrice racconta l’episodio che l’ha vista suo malgrado protagonista: “È successo molto anni fa. Non ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Puntata accesa a Non è, su La7. Ospite in studio Greta Beccaglia,in diretta tv da un tifoso appena uscito dallo stadio. Si parla quindi di violenza e delle giornaliste, a volte, costrette a subire questi atti terribili, di violenza appunto. In studio da Massimo Giletti è presente anche Vittorio Sgarbi che cerca di fare l’avvocato del diavolo in una questione davvero molto complessa, per certi versi anche scivolosa. A questo punto Sgarbi fa una domanda scomoda a, collegata da casa: “Perché non hai denunciato una persona molto molto moltoche ti ha toccato e che dovevi intervistare? Perché è giusto denunciare ma non creando un effetto opposto”. Quindi la conduttrice racconta l’episodio che l’ha vista suo malgrado protagonista: “È successo molto anni fa. Non ...

