Manovra | Letta | ' positiva per il Paese | non mi aspettavo sciopero'

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic (Adnkronos) - Logenerale "non me l'". Lo ha detto Enricoa Corriere Tv a proposito della. "Rispetto l'autonomia sindacale, non voglio mettere becco sulle scelte di Cgil e Uil e sull'altra della Cisl, sono strategie diverse e ognuno ha fatto la sua -ha spiegato il segretario del Pd-. Sono favorevole, in generale, perchè ci sia la massima unità possibile tra i tre sindacati. Se uno sforzo voglio fare come leader del PD è lavorare per aiutare la ricomposizione sindacale. Ma non mi crea sopresa o imbarazzo vedere che hanno scelto una strada, fa parte della loro missione e mestiere". Sullaha poi spiegato: "Ritengo che la legge di Bilancio suaper il, interviene su temi sensibili, ...

... in realtà, c'è già stata ed è quella che ha visto vittima lui con ladi Renzi che aveva ... Sulla non candidatura alle suppletive, osserva: 'Enricoha fatto in modo molto cortese questa ..."Scioperiamo perché quella del governo è unasocialmente ingiusta e vogliamo cambiarla: ... Ora, dal momento che dal ministro Andrea Orlando allo stesso Enrico, passando per Stefano ...Roma, 9 dic Lo sciopero generale "non me l'aspettavo". Lo ha detto Enrico Letta a Corriere Tv a proposito della manovra. "Rispetto l'autonomia sindacale, non vo ...Ma, per l’appunto, i sindacati devono dimostrare di esistere, di essere capaci di segnare un punto, di smuovere le acque. Non si potrebbe definire… Leggi "Gli avanzamenti conquistati in questo mese da ...