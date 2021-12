Juventus, ultima idea per la difesa: si tratta di un ex Serie A (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Juventus si sta muovendo sul mercato; la società ha individuato l’obiettivo da regalare ad Allegri per rinforzare la rosa. Allegri (Getty Images)Il mercato di gennaio si sta avvicinando sempre di più; una sessione, quella invernale, sfruttata per migliorare le rose e correggere gli errori commessi in estate. La Juventus, da questo punto di vista, vuole essere grande protagonista perché la rosa a disposizione di Allegri va rinforzata sotto tanti punti di vista. I principali obiettivi messi nel mirino dalla società bianconera sono il centrocampista per alzare il livello qualitativo in mezzo al campo e l’attaccante in grado di garantire almeno venti gol a stagione. I nomi sono quelli di Zakaria e Vlahovic, entrambi difficili per diversi motivi. In attesa di capire quali saranno le novità in questi due ruoli, la Juventus cerca anche ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lasi sta muovendo sul mercato; la società ha individuato l’obiettivo da regalare ad Allegri per rinforzare la rosa. Allegri (Getty Images)Il mercato di gennaio si sta avvicinando sempre di più; una sessione, quella invernale, sfruttata per migliorare le rose e correggere gli errori commessi in estate. La, da questo punto di vista, vuole essere grande protagonista perché la rosa a disposizione di Allegri va rinforzata sotto tanti punti di vista. I principali obiettivi messi nel mirino dalla società bianconera sono il centrocampista per alzare il livello qualitativo in mezzo al campo e l’attaccante in grado di garantire almeno venti gol a stagione. I nomi sono quelli di Zakaria e Vlahovic, entrambi difficili per diversi motivi. In attesa di capire quali saranno le novità in questi due ruoli, lacerca anche ...

Advertising

SkySport : ? A TEMPO SCADUTO OZDOEV PAREGGIA ???? Lo Zenit agguanta il Chelsea ?? e regala alla Juventus il primato nel girone ?… - juventusfc : -2 all'ultima sfida di #UCL Le ultime dal #TrainingCenter e gli appuntamenti di domani ?? - juventusfc : Questa è l'ultima risposta di Allegri. A breve il report completo su - abyss_shriek : @AntonioCorsa @kantor57 No le partite di un gironcino non andrebbero analizzate in base alla sequenza. La Juventus… - Antonio07482615 : RT @pap1pap: La juventus ha vinto 3 partite di fila: contro l'ultima in classifica in A contro il genoa con millanta infortunati contro la… -