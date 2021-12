Juve | un colpo di corto muso Ma l' attacco preoccupa Barça - Siviglia | crollo spagnolo

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Primo posto nel girone e molte big d'Europa evitate agli ottavi per Massimiliano Allegri e lantus, ancora alle prese con evidenti problemi in fase offensiva. Inter, il pericolo maggiore è il City.

Advertising

juventusfc : 18’ |?| CHE ISTINTO, MOISEEEEE!!!!! Palla splendida di esterno sinistro di @fbernardeschi e colpo di testa con tem… - infoitsport : La Juve fa il colpo. L'Atalanta fermata dalla neve - ilariadituccio : RT @juventusfc: 18’ |?| CHE ISTINTO, MOISEEEEE!!!!! Palla splendida di esterno sinistro di @fbernardeschi e colpo di testa con tempismo PE… - Domenico1oo777 : RT @juventusfc: 18’ |?| CHE ISTINTO, MOISEEEEE!!!!! Palla splendida di esterno sinistro di @fbernardeschi e colpo di testa con tempismo PE… - juve_grecchi : RT @TonyRunPause: Questo #Chelsea Ci ha deluso. Profondamente. Per la #Juventus un colpo di culo decisamente immeritato. Ne scriveremo doma… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve colpo

Calciomercato.com

Primo posto nel girone e molte big d'Europa evitate agli ottavi per Massimiliano Allegri e la Juventus, ancora alle prese con evidenti problemi in fase offensiva. Inter, il pericolo maggiore è il City.La Juventus di Massimiliano Allegri ha una marcia in più in Champions League. I bianconeri vincono 1 - 0 contro il Malmo grazie al gol di Moise Kean e chiudono al primo posto a quota 15 punti. La ...La Juventus supera il Malmoe a Torino per 1-0 e conquista la vetta del gruppo H di Champions League grazie al pareggio rocambolesco del Chelsea per 3-3 contro lo Zenit San Pietrob ...Kean sblocca la contesa con un imperioso colpo di testa ma nel secondo tempo spreca troppo, Bernardeschi inventa l’assist della vittoria ed è il più continuo nella Juve. Diawara rende meno pesante il ...