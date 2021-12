Italiano: «Speravo in un inizio così della mia Fiorentina» (Di giovedì 9 dicembre 2021) “I risultati? Ci Speravo. Sapevo che c’era un enorme lavoro da fare ma la grande disponibilità data dai ragazzi fin da Moena mi hanno fatto ben sperare. Stiamo facendo un discreto cammino e mi auguro che ci riesca di essere continui”. così Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ospite dell’ormai consueto Viola Week organizzato dalla Fiorentina sui propri canali social. “Vediamo già da sabato, sarà una partita difficile perché tre vittorie consecutive non è semplice”, ha aggiunto il tecnico in vista della gara contro la Salernitana. Italiano è poi tornato sulla vittoria con il Bologna e il gol di Biraghi su punizione. “Siamo felici della vittoria a Bologna. La cercavamo e ci siamo riusciti. Durante la settimana arrivano in tanti ... Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021) “I risultati? Ci. Sapevo che c’era un enorme lavoro da fare ma la grande disponibilità data dai ragazzi fin da Moena mi hanno fatto ben sperare. Stiamo facendo un discreto cammino e mi auguro che ci riesca di essere continui”.Vincenzo, allenatore, ospite dell’ormai consueto Viola Week organizzato dallasui propri canali social. “Vediamo già da sabato, sarà una partita difficile perché tre vittorie consecutive non è semplice”, ha aggiunto il tecnico in vistagara contro la Salernitana.è poi tornato sulla vittoria con il Bologna e il gol di Biraghi su punizione. “Siamo felicivittoria a Bologna. La cercavamo e ci siamo riusciti. Durante la settimana arrivano in tanti ...

