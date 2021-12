“Il miracolo di Natale”: maestre salvano la vita a un bambino di 3 anni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScampia (Na) – Un bambino di 3 anni è stato salvato dalle maestre di scuola dopo essere stato colpito da arresto cardiaco. L’episodio è stato raccontato dalla pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Le docenti prima dell’arrivo dei 118, hanno effettuato un massaggio cardiaco salvavita. La storia – “Questa volta le eroine sono le maestre della scuola E. Montale di Scampia! Ore 12.00 circa bambino di 3 anni perde coscienza e va in arresto cardiaco, le maestre del plesso non si limitano a chiamare il 118 bensì fanno una cosa straordinaria; iniziano il massaggio cardiaco!!! per lunghi ed interminabili minuti continuano sino all’arrivo della postazione 118 di Scampia (tipo India)”. Poco prima dell’arrivo dell’equipaggio il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScampia (Na) – Undi 3è stato salvato dalledi scuola dopo essere stato colpito da arresto cardiaco. L’episodio è stato raccontato dalla pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Le docenti prima dell’arrivo dei 118, hanno effettuato un massaggio cardiaco salva. La storia – “Questa volta le eroine sono ledella scuola E. Montale di Scampia! Ore 12.00 circadi 3perde coscienza e va in arresto cardiaco, ledel plesso non si limitano a chiamare il 118 bensì fanno una cosa straordinaria; iniziano il massaggio cardiaco!!! per lunghi ed interminabili minuti continuano sino all’arrivo della postazione 118 di Scampia (tipo India)”. Poco prima dell’arrivo dell’equipaggio il ...

Advertising

Dory06706872 : RT @reteanimalista: Bobby, cagnolino usato solo per monta. Chiuso in un garage non ha mai avuto carezze o amore. Ha circa due anni, vaccina… - FedericoGielle : RT @zampa_qua: AIUTO??URGENTISSIMO??????????????344 8943804??VANDA ERA LIBERA ,MA ORA E' IN UN CANILE SOVRAFFOLLATO,IN QUEL BUCO FREDDO E GELIDO… - anteprima24 : ** 'Il miracolo di Natale': maestre salvano la vita a un bambino di 3 anni ** - sippedsweetea : chiaramente un miracolo di natale in anticipo - Donatel09064683 : RT @zampa_qua: AIUTO??URGENTISSIMO??????????????344 8943804??VANDA ERA LIBERA ,MA ORA E' IN UN CANILE SOVRAFFOLLATO,IN QUEL BUCO FREDDO E GELIDO… -