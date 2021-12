I numeri della pandemia. Casi in crescita, ma 11 volte meno vittime di un anno fa (Di giovedì 9 dicembre 2021) 718 morti contro gli 86 registrati ieri, 8 dicembre. Un dato, quello della mortalità, che un anno fa era addirittura 11 volte superiore a quello del giorno dell’Immacolata. Correva il 3 dicembre 2020 quando il nostro Paese registrava 993 decessi a causa del virus: la cifra più alta finora rilevata nel bollettino giornaliero dall’inizio dell’emergenza, perfino superiore al primato negativo della prima ondata, quei 969 morti datati 27 marzo 2020. numeri molto distanti dalle cifre attuali che vedono salire i contagi ma, scongiurato il decorso fatale della malattia in un buon numero di Casi, evitano la crescita esponenziale delle morti. Il merito? È dei vaccini. " data-caption="Ill numero dei decessi otto mesi fa era di oltre 8 volte ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) 718 morti contro gli 86 registrati ieri, 8 dicembre. Un dato, quellomortalità, che unfa era addirittura 11superiore a quello del giorno dell’Immacolata. Correva il 3 dicembre 2020 quando il nostro Paese registrava 993 decessi a causa del virus: la cifra più alta finora rilevata nel bollettino giornaliero dall’inizio dell’emergenza, perfino superiore al primato negativoprima ondata, quei 969 morti datati 27 marzo 2020.molto distanti dalle cifre attuali che vedono salire i contagi ma, scongiurato il decorso fatalemalattia in un buon numero di, evitano laesponenziale delle morti. Il merito? È dei vaccini. " data-caption="Ill numero dei decessi otto mesi fa era di oltre 8...

