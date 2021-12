Harry Potter record al Box Office dopo 20 anni (Di giovedì 9 dicembre 2021) La magia di Harry Potter non è ancora finita. dopo 20 anni dalla prima proiezione di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il Box Office dei cinema dell’8 dicembre ne riconferma il successo immortale. Primo in classifica con 379mila euro e quasi 50mila presenze per il primo giorno di ritorno in sala. Harry Potter torna in sala Il primo film della saga di J.K. Rowling, in programmazione per tutto il fine settimana nei circuiti UCI Cinemas, è tornato in sala per festeggiare il suo ventesimo anniversario. Numerosi sono i Potterhead italiani nostalgici che, in vista della imminente reunion del cast programmata per il 1° gennaio 2022, hanno acquistato i biglietti per rivivere ancora una volta quelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) La magia dinon è ancora finita.20dalla prima proiezione die la Pietra Filosofale, il Boxdei cinema dell’8 dicembre ne riconferma il successo immortale. Primo in classifica con 379mila euro e quasi 50mila presenze per il primo giorno di ritorno in sala.torna in sala Il primo film della saga di J.K. Rowling, in programmazione per tutto il fine settimana nei circuiti UCI Cinemas, è tornato in sala per festeggiare il suo ventesimoversario. Numerosi sono ihead italiani nostalgici che, in vista della imminente reunion del cast programmata per il 1° gennaio 2022, hanno acquistato i biglietti per rivivere ancora una volta quelle ...

Advertising

SkyItalia : Per la prima volta, il leggendario cast torna dove la magia ha avuto inizio. Harry Potter 20th Anniversary:… - infoitcultura : Harry Potter 20th Anniversary:? ecco la prima immagine dello Show HBO Max - infoitcultura : Harry Potter, Hermione e Ron nella prima immagine della reunion per i 20 anni della saga [FOTO] - infoitcultura : Harry Potter: Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson insieme nella Sala comune di Grifondoro - infoitcultura : Prima foto della reunion di Harry Potter, in attesa di vederla in Italia su Sky -