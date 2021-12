Francesco Sarcina è papà per la terza volta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il cantante ha dato il benvenuto alla piccola Yelaiah, avuta dalla fidanzata Nayra Garibo. ?«Il tuo papà è qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica» Leggi su vanityfair (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il cantante ha dato il benvenuto alla piccola Yelaiah, avuta dalla fidanzata Nayra Garibo. ?«Il tuoè qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica»

Advertising

infoitcultura : Francesco Sarcina papà per la terza volta: 'Benvenuta Yelaiah' - infoitcultura : Francesco Sarcina è di nuovo papà: la prima foto della bimba e la dedica alla compagna - infoitcultura : Francesco Sarcina papà per la terza volta/ Nata la figlia Yelaiah dalla compagna Nayra Garibo - radiocalabriafm : FRANCESCO SARCINA - IN QUESTA CITTÀ - RadioDueLaghi : Fiocco rosa per Francesco Sarcina, il leader de Le Vibrazioni è papà per la terza volta. La nascita di Yelaiah annu… -